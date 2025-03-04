В черном луке и с золотым колье на шее: Меган Маркл устроила сюрприз для своих поклонниц

Меган Маркл неожиданно появилась в Нью-Йорке всего за несколько часов до запуска своего нового шоу "С любовью, Меган" на Netflix.

Герцогиня Сассекская опубликовала в своем Instagram серию историй и рассказала, что посетила специальный показ фильма «С любовью, Меган", который проводился для группы ее давних поклонников со времен ее ныне закрытого блога о стиле жизни The Tig.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Фокс

Блог Меган по своей концепции схож с ее новым шоу на Netflix, она делится отрывками из своей повседневной жизни, а также любимой едой и путешествиями. Блог был закрыт в 2017 году после ее помолвки с принцем Гарри.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Фокс

В видео, опубликованном в ее Instagram сторис, Меган сказала: "У нас есть большой сюрприз для девушек, которые так долго следят за Tig и всем остальным".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Фокс

А за несколько секунд до того, как войти в комнату, она добавила: "Они не знают, что я приду". Меган устроила настоящий сюрприз для своих поклонниц.

Одета Меган была в черный топ, брюки, у нее на шее было золотое колье, а волосы собраны в пучок.

Также в блоге герцогиня поделилась кадрами на которых она общается с поклонниками, а также различными фотографиями с вечера. Она также показала очаровательный подарок, который ей сделали ее дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, — рукописную открытку и букет цветов.

Меган Маркл показала подарок от детей / Фото: Instagram Меган Фокс

На открытке было написано: "Поздравляем, мамочка! Мы любим твое шоу, и мы любим тебя! Лили, Арчи. Папа".

Меган Маркл с поклонниками / Фото: Instagram Меган Фокс

Напомним, мы собрали для вас образы Меган и показали, как она копирует стиль принцессы Дианы.

Читайте также: