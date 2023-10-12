В черном мини и лоферах: леди Амелия Виндзор на модном мероприятии

28-летняя королевская особа присутствовала на ужине, посвященном презентации гламурной коллекции MISSOMA осень-зима 2023 в NoMad в Лондоне. Его же посетила и 20-летняя модель и девушка Ромео Бекхэма – Миа Риган.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Леди Амелия надела миниатюрное черное платье на тонких бретельках и обута кожаные лоферы от Miu Miu – любимчики в ее гардеробе. Образ свой Амелия дополнила украшением с камней на черной нитке на шее, серьгами, очень лаконичным макияжем, светлые волосы распустила и надела по несколько разных колец на пальцы.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Амелия в платье, бомбере и высоких сапогах посетила другое модное мероприятие в Лондоне.

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