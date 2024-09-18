В черном мини и высоких сапогах: леди Амелия Виндзор на вечеринке в Лондоне

Британская аристократка, журналистка и модель леди Амелия Виндзор посетила еще несколько показов на Лондонской неделе моды.

Леди Амелия посетила заключительную вечеринку Лондонской недели моды, организованную 1664 Blanc в честь 40-летия LFW, совместно с BFC и Burberry, в The Roof Gardens.

Девушка приехала на мероприятие в черном мини-платье и высоких кожаных сапогах на платформе и устойчивых каблуках. На шее у Амелии была золотая цепочка с подвеской, несколько браслетов было на запястьях и колец на пальцах. Этим летом Амелия обстригла длинные волосы в каре, также у нее на лице был макияж, подчеркивающий немного глаза и пухлые губы.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Днем ранее мы показывали вам другой образ Амелии, когда она приезжала на показ Burberry в топе без белья и прямой юбке с накладными карманами.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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