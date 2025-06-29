В черном мини-платье и с красной помадой: Иванка Трамп выбрала кокетливый лук для свадебной вечеринки Безоса и Санчес

Иванка Трамп / © Associated Press

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Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер попали под прицел папарацци в Венеции, когда садились в водное такси, чтобы отправиться на свадебную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Иванка выбрала для такого события черное мини-платье с обнаженными плечами от Carolina Herrera, украшенное черными аппликациями и пайетками. Наряд прекрасно подчеркнули ее женственную фигуру и стройные ноги.

Иванка Трамп / © Associated Press

Она сделала волнистую укладку, яркий макияж с красной помадой, украсила уши элегантными серьгами, а руки — деликатной цепочкой и кольцами.

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Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Джаред был одет в темно-синюю рубашку, черную футболку и брюки.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press

Напомним, Иванка Трамп на роскошную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес одела розовое платье без бретелей и с разрезом на юбке от Tony Ward, украшенное камнями, пайетками и бисером, которые создавали эффект большой цветочной аппликации с лепестками.