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В черном мини-платье и с красной помадой: Иванка Трамп выбрала кокетливый лук для свадебной вечеринки Безоса и Санчес
Дочь президента США в коротк от Carolina Herrera появилась в Венеции.
Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер попали под прицел папарацци в Венеции, когда садились в водное такси, чтобы отправиться на свадебную вечеринку Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
Иванка выбрала для такого события черное мини-платье с обнаженными плечами от Carolina Herrera, украшенное черными аппликациями и пайетками. Наряд прекрасно подчеркнули ее женственную фигуру и стройные ноги.
Она сделала волнистую укладку, яркий макияж с красной помадой, украсила уши элегантными серьгами, а руки — деликатной цепочкой и кольцами.
Джаред был одет в темно-синюю рубашку, черную футболку и брюки.
Напомним, Иванка Трамп на роскошную свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес одела розовое платье без бретелей и с разрезом на юбке от Tony Ward, украшенное камнями, пайетками и бисером, которые создавали эффект большой цветочной аппликации с лепестками.