В черном мини-платье и с улыбкой в сторону президента: помощница Трампа похвасталась стройными ногами на митинге

Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

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Помощница Белого дома Натали Харп сопровождала президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в выставочном центре Pinnacle Bank в Гранд-Айленде, штат Небраска. Во время мероприятия он передал ей подписанный исполнительный указ.

Натали Харп / © Associated Press

Натали была одета в черное мини-платье без рукавов, с высоким воротником, облегающим верхом и расклешенной юбкой. Наряд подчеркнул ее талию и открыл стройные ноги. Платье она сочетала с бежевыми туфлями-лодочками с заостренными носками на высоких шпильках.

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Натали Харп / © Associated Press

Харп собрала волосы в низкий пучок с боковым пробором и нанесла макияж с черными стрелками. Уши она украсила жемчужными серьгами-пуссетами.

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Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

Особое внимание на фотографиях привлекает момент их общения. Держа папку с документом, Натали повернулась к Дональду и широко ему улыбнулась. Президент смотрел на свою помощницу и положил руку ей на верхнюю часть спины, около плеча. На фото это прикосновение выглядит мягким и дружелюбным.

Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

Близость Харп к президенту уже стала поводом для обсуждений в СМИ и социальных сетях. В частности, сообщения о ее личных письмах Трампу подогрели предположения о возможном романе. В то же время подтвержденных доказательств романтических отношений между ними нет.

Натали Харп / © Associated Press

После появления помощницы на митинге пользователи соцсетей также шутили о возможном разводе Дональда с Меланией из-за Харп. Однако такие комментарии не являются свидетельством планов супругов: сообщения об их расставании из-за помощницы не нашли подтверждения.

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