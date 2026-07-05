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В черном мини-сарафане и лоферах: леди Амелия Виндзор посетила теннисный турнир
Леди Амелия Виндзор посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.
Британская аристократка приехала во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в черном мини-сарафане на бретельках с резинкой на талии, сочетая наряд с коричневыми замшевыми лоферами и короткими черными носками.
На шее у девушки была тонкая золотая цепочка с подвеской на более плотной цепочке. Также из украшений Амелия носила браслет на одной руке, золотые часы на другой и несколько разных колец на пальцах интересного дизайна.
Напомним, недавно мы показывали, в какой образе леди Амелия приехала на открытие галереи RH London в Мейфэре в Лондоне. Тогда аристократка выбрала милый гороховый комплект черного цвета и обула синие бархатные балетки.