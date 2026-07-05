В черном мини-сарафане и лоферах: леди Амелия Виндзор посетила теннисный турнир

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Британская аристократка приехала во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в черном мини-сарафане на бретельках с резинкой на талии, сочетая наряд с коричневыми замшевыми лоферами и короткими черными носками.

На шее у девушки была тонкая золотая цепочка с подвеской на более плотной цепочке. Также из украшений Амелия носила браслет на одной руке, золотые часы на другой и несколько разных колец на пальцах интересного дизайна.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, в какой образе леди Амелия приехала на открытие галереи RH London в Мейфэре в Лондоне. Тогда аристократка выбрала милый гороховый комплект черного цвета и обула синие бархатные балетки.

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