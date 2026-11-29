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В черном наряде без рукавов и с красивыми локонами: Мелания Трамп появилась в Мар-а-Лаго
Первая леди США выбрала для публичного выхода лаконичный аутфит и сделала яркий макияж.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп по случаю Дня благодарения обратились к американским военнослужащим из своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Для этого мероприятия первая леди выбрала элегантный образ total black. На ней было черное облегающее платье без рукавов с отложным воротником, акцентной линией плеч и асимметричной застежкой на пуговицах. Тонкую талию она подчеркнула широким черным ремнем с прямоугольной лакированной пряжкой.
Первая леди сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором. У нее был ее фирменный макияж смоки-айс с пышными ресницами, скулами, подчеркнутыми бронзером, и розовым блеском на губах. В ушах у нее были лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами, на пальце — кольцо, а на руках — молочный маникюр.
Напомним, Мелания Трамп в клетчатом пальто за 3490 долларов и туфлях из кожи питона от Louboutin появилась на церемонии помилования индейки в Белом доме.