В черном наряде и без каблуков: Елена Зеленская на прощании с Леонидом Кравчуком

Первая леди с мужем провели в последний путь первого президента Украины.
Сегодня, 17 мая, в Украинском доме в Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.
Церемонию прощания посетила Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским. Президентские супруги возложили цветы к гробу Кравчука, который был покрыт сине-желтым флагом, и почтили его память.
Первая леди была одета в черный брючный костюм, блузку и обувь без каблуков. Волосы она собрала в аккуратный низкий пучок.
Президент надел черную рубашку и брюки.
Напомним, первого президента Украины Леонида Кравчука похоронят на Байковом кладбище.
Кравчук ушел из жизни в результате длительной болезни 10 мая в возрасте 88 лет. Летом 2021-го он перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливался.
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