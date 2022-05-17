В черном наряде и без каблуков: Елена Зеленская на прощании с Леонидом Кравчуком

В черном наряде и без каблуков: Елена Зеленская на прощании с Леонидом Кравчуком

Первая леди с мужем провели в последний путь первого президента Украины.

Сегодня, 17 мая, в Украинском доме в Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

Церемонию прощания посетила Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским. Президентские супруги возложили цветы к гробу Кравчука, который был покрыт сине-желтым флагом, и почтили его память.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Getty Images

Первая леди была одета в черный брючный костюм, блузку и обувь без каблуков. Волосы она собрала в аккуратный низкий пучок.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Getty Images

Президент надел черную рубашку и брюки.

Фото: ТСН

Напомним, первого президента Украины Леонида Кравчука похоронят на Байковом кладбище.

Кравчук ушел из жизни в результате длительной болезни 10 мая в возрасте 88 лет. Летом 2021-го он перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливался.

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