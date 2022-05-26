В черном наряде и бронежилете: премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу

В черном наряде и бронежилете: премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу

Глава финского правительства осмотрела последствия разрушений, которые совершили на Киевщине российские оккупанты.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с рабочим визитом в Украину. Политик посетила Ирпень и Бучу, где ей показали последствия "русского мира".

⚡️Prime Minister из Финляндии Санна Марин, действующий Буха (Kyiv region) pic.twitter.com/POaPe6b4ql — Flash (@Flash43191300) May 26, 2022

Марин обсудила с местными властями помощь в восстановлении городов.

Одета глава финского правительства была в черную олимпийку, штаны и бронежилет.

Напомним, в апреле Санна Марин на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером появилась в черном свитере, к которому была прикреплена сине-желтая лента в знак поддержки Украины.

Санна Марин / Фото: Getty Images

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