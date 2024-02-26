В черном наряде и кожаных балетках: королева Максима отправилась в рабочую поездку

Королеву Нидерландов запечатлели по прибытию в аэропорт Медельин. Максима посещает Колумбию в качестве специального защитника Генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима была в этот день в черном джемпере с круглой горловиной, удлиненном жакете и укороченных широких брюках, а обута в коричневые балетки с круглым черным носком и открытой пяткой. Через плечо у королевы висела небольшая сумка, расшитая золотыми пайетками.

В этот раз Максима не стала надевать серьги, а обошлась лишь несколькими браслетами на запястье. Волосы ее были распущены, а макияж на лице максимально нейтральный.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе королева Максима и король Виллем-Александр в публичном заявлении выразили свою поддержку украинскому народу во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

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