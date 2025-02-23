В черном наряде и с брошью-картой: Елена Зеленская выступила онлайн на международном форуме

Первая леди Украины в сдержанном образе предстала во время онлайн-выступления.
Елена Зеленская через видеосвязь выступила на международном форуме "Три года, множество судеб: на защите свободы и будущего украинских детей", состоявшемся в Украинском центре в Вильнюсе. Этот центр Зеленская патронирует вместе со своей коллегой – первой леди Литвы Дианой Науседене.
В видеовыступлении первая леди призвала участников из разных стран стать голосом украинских детей.
"Призывала становиться посредниками в их возвращении, помогать реинтегрироваться уже вернувшимся. Потому что их психологические, социальные потери после пережитого такие, что самим им не справиться. В Украине для помощи таким детям действует программа Bring Kids Back UA, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского.
Кончается третий год украинской обороны от полномасштабного российского вторжения. На что я надеюсь кроме героизма украинских мужчин и женщин? На сознание и эмпатию всех ответственных людей из разных стран. Которым не безразлично, какой будет жизнь и как ее увидят и почувствуют их дети", – отметила Елена Зеленская.
Во время онлайн-выступления она предстала в черном наряде с длинными рукавами и круглым вырезом с шелковой каймой.
Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках, украсила уши золотыми серьгами, а к наряду прикрепила одну из своих любимых символических брошей в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.
Напомним, Елена Зеленская в голубом жакете и с птичкой на груди предстала на онлайн-встрече.
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