Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В черном наряде и с брошью-картой: Елена Зеленская выступила онлайн на международном форуме

В черном наряде и с брошью-картой: Елена Зеленская выступила онлайн на международном форуме

В черном наряде и с брошью-картой: Елена Зеленская выступила онлайн на международном форуме

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины в сдержанном образе предстала во время онлайн-выступления.

Елена Зеленская через видеосвязь выступила на международном форуме "Три года, множество судеб: на защите свободы и будущего украинских детей", состоявшемся в Украинском центре в Вильнюсе. Этот центр Зеленская патронирует вместе со своей коллегой – первой леди Литвы Дианой Науседене.

В видеовыступлении первая леди призвала участников из разных стран стать голосом украинских детей.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Призывала становиться посредниками в их возвращении, помогать реинтегрироваться уже вернувшимся. Потому что их психологические, социальные потери после пережитого такие, что самим им не справиться. В Украине для помощи таким детям действует программа Bring Kids Back UA, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского.

Кончается третий год украинской обороны от полномасштабного российского вторжения. На что я надеюсь кроме героизма украинских мужчин и женщин? На сознание и эмпатию всех ответственных людей из разных стран. Которым не безразлично, какой будет жизнь и как ее увидят и почувствуют их дети", – отметила Елена Зеленская.

Во время онлайн-выступления она предстала в черном наряде с длинными рукавами и круглым вырезом с шелковой каймой.

Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором, макияж в нежных оттенках, украсила уши золотыми серьгами, а к наряду прикрепила одну из своих любимых символических брошей в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в голубом жакете и с птичкой на груди предстала на онлайн-встрече.

Читайте также:

Елене Зеленской – 47! Что известно о первой леди Украины?

Елене Зеленской – 47! Что известно о первой леди Украины?

Похожие темы:

Следующая публикация