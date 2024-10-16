В черном наряде и с брошью-петушком: новый деловой образ Елены Зеленской

Первая леди в брючном костюме и на шпильках появилась на мероприятии в Киеве.
Елена Зеленская приняла участие в презентации справочника "SPINALIS. Новая страница жизни с поражением спинного мозга", которая прошла во время визита шведской делегации в Киев.
"Этот справочник является результатом моего визита в Стокгольм в прошлом году. Поэтому особенно рада принимать сегодня в Киеве шведских друзей и партнеров Украины. Швеция последовательно и уверенно поддерживает Украину и наших людей – и тех, кто ищет убежища, убегая от российской агрессии, и тех, кто нуждается в реабилитации и восстановлении", – отметила первая леди.
На мероприятии Зеленская предстала в деловом аутфите. На ней был черный брючный костюм и черный топ. Наряд она скомбинировала с кожаными черными туфлями на шпильках.
К лацкану жакета супруга президента прикрепила одну из любимых символических брошей из позолоченного серебра в виде петушка от украинского бренда Gunia Project.
У Елены была красивая укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и золотистые серьги в ушах.
Напомним, Елена Зеленская в деловом черном костюме и базовой футболке побывала на стадионе в Гостомеле.
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