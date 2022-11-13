В черном наряде и с колье королевы: принцесса Кейт и принц Уильям на концерте в Альберт-Холле

В центре мероприятия была королевская четверка – король Чарльз и королева Камилла, принц Уильям и принцесса Кэтрин. Это ежегодный концерт, который проводится в честь павших британских солдат в преддверии Воскресенья памяти.

Кейт и Уильям с членами королевской семьи / Фото: Associated Press

Кейт была в черном коротком жакете с поясом на талии и юбке, декорированной на подоле кружевом. Также обута принцесса была в кожаные остроносые туфли, а в руках держала маленький клатч.

На шее у Кейт сверкало жемчужное колье королевы Елизаветы II, которое она надевает не в первый раз. Историю этого украшения мы рассказывали ранее, монарх еще при жизни одалживала это колье только двум женщинам – принцессам Уэльским Дианы и Кэтрин. Также на Кейт были жемчужные серьги-висюльки, а на груди три маковых цветка. Кейт сделала укладку и вечерний макияж на лице.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Принц Уильям надел костюм и белую рубашку, на его пиджаке был пришпилен один маковый цветок и медали. Фестиваль памяти также посетили король Чарльз и королева Камилла, принц Эдвард и графиня Софи, королевская принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, герцог и герцогиня Глостерские, герцог Кентский и принцесса Александра.

Кейт, Уильям, Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня, в воскресенье, члены королевской семьи снова соберутся на Национальную службу памяти, также известную как Воскресенье памяти, церемонию у военного мемориала Кенотаф в Лондоне. В этом году отмечается первое воскресенье памяти после смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол короля Чарльза III.

Слева премьер-министр Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти / Фото: Associated Press

Кейт, Уильям, Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Принцесса Анна и сэр Тим Лоуренс / Фото: Associated Press