В черном наряде и с любимой прической: Юлия Тимошенко выступила в парламенте

Политик появилась на работе в скромном аутфите.
Юлия Тимошенко выступила сегодня, 14 февраля, на Согласительном совете. Там Юлия Владимировна предстала в скромном образе. На ней был черный наряд.
Аутфит политик дополнила любимой в последнее время прической – низким хвостом с прикорневым объемом и выпущенными спереди прядями. На лице был нежный макияж и оптические очки в изысканной оправе. На руке у нее были браслеты.
Ранее на Согласительном совете нардеп предстала в сером пальто с широким воротником, под которым на ней был наряд, расшитый разноцветными пайетками.
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