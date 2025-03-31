В черном наряде и с символически брошью: Елена Зеленская в образе total black появилась на мероприятии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская приняла участие во встрече с представителями сообщества высших учебных заведений, которые внедряют Всеукраинскую программу ментального здоровья «Як ти?». Там она выступила с речью.

«Во время визитов в заграничные учебные заведения всегда с радостью и гордостью рассказываю об украинском образовании. В стране, живущей в войне, обучение – это проявление того, что жизнь продолжается. Это ощущение, что будущее возможно и в нем будет еще что-то, кроме войны», — отметила первая леди.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Она предстала на мероприятии в образе total black. На Зеленской был деловой костюм, рубашка и обувь на низкой подошве.

Реклама

К лацкану жакета Елена прикрепила символическую золотую брошь из коллаборации украинских брендов Guzema Fine Jewelry X Gunia Project под названием «Незалежна». В основе броши – цветок из рушников Украины ХІХ-ХХ веков.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит первая леди завершила аккуратной прической, нежным макияжем и серьгами-гвоздями.

В этом образе Елена вместе с мужем-президентом Владимиром Зеленским сегодня, 31 марта, в третью годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов почтили память убитых украинцев и украинок. Президентские супруги поставили лампадки к мемориалу на территории церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых Православной церкви Украины.

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

В памятном мероприятии приняли участие также руководители и представители парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Европейского парламента.