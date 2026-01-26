В черном наряде и с сине-желтым цветком: Елена Зеленская во время рабочего визита в Литву

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская во время рабочего визита в Литву встретилась с представителями литовских университетов: Университета Витовта Великого, Вильнюсского университета имени Гедимина, Университета Николаса Ромериса и Клайпедского университета. Учебные заведения присоединились к Глобальной коалиции украинских студий — инициативе по изучению Украины и украинистики в учебных заведениях мира. Коалиция уже объединяет 60 заведений в 23 странах.

Вместе с Зеленской там присутствовала ее литовская коллега Диана Науседене.

Снимки с события первая леди опубликовала в своих соцсетях.

«Российские имперские нарративы еще продолжают действовать во многих странах и формировать кремлевское общественное мнение. Вот для чего нужны украинские студии: они будут нести правду об Украине от самой Украины. Они расскажут о веках порабощения, которые Украина и Литва пережили в империи, о непростом пути языков, которые пытались стереть и русифицировать, о депортации целых народов, в частности о судьбе Крыма и его народа, который испытал и испытывает сейчас новые российские репрессии», — отметила супруга президента.

Там Елена предстала в деловом образе. На ней был черный твидовый жакет, черная рубашка, черные брюки свободного кроя и черная обувь. К жакету первая леди прикрепила сине-желтый цветок и золотую брошь с жемчужиной.

У Зеленской была укладка с локонами, нежный макияж и золотые серьги с жемчужинами в ушах.

Напомним, Елена Зеленская с чешским президентом побывала в укрытии на Киевщине.