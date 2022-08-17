В черном наряде и с жемчужными серьгами: Елена Зеленская в эфире сингапурского телеканала

Первая леди дала интервью, в котором рассказала о полномасштабном российском вторжении России в Украину и о последствиях войны для всего мира.

Елена Зеленская дала интервью телеканалу NewsAsia сингапурского национального вещателя Mediacorp. Она рассказала о войне России в Украине и ее последствиях для всего мира.

Супруга президента отметила, что виновата в поднятии цен в мире не Украина, а страна-захватчик, начавшая эту войну.

"В этой войне никто не может стоять на нейтральной позиции. Можно быть либо на стороне захватчика, либо на стороне того, на кого напали. Третьего нет. Чтобы определиться, нужно просто честно себя спросить: хотел бы я быть на месте Украины и украинцев? Хотел бы я подвергнуться такому нападению и жить в мире, где это вообще возможно?

Но люди в других странах должны знать: если у них растут цены, то виновата в этом не Украина, а начавший войну захватчик. Они должны знать, кто к этому привел, и тогда смогут выбрать правильный курс", — написала Елена в Instagram.

В эфире Зеленская предстала в черном наряде с короткими рукавами и двумя белыми полосками. Аутфит она дополнила нежным макияжем и укладкой с локонами и боковым пробором. Уши она украсила элегантными жемчужными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская с мужем приняла участие в церемонии награждения участников акции "Дети-спасатели – герои войны". Мероприятие состоялось в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце. Там она предстала в деловом аутфите: в темном брючном костюме, светлой блузке и бежевых туфлях на шпильках.

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