В черном наряде и серьгах с черными бриллиантами: королева Летиция и король Филипп VI на приеме в Италии

Испанская королевская чета посетила торжественный ужин в Квиринальском дворце в Риме, организованный принимающей стороне в их честь.

В резиденцию президента Италии Серджио Маттареллы, который также был хозяином этого ужина, королева Летиция приехала в макси-платье, верх которого состоял из шелкового жоржета и атласной юбки. Вечерний лук королева дополнила красивыми серьгами с черными бриллиантами от швейцарского бренда De Grisogono, двойными браслетами Cartier и своим любимым кольцом Coreterno на пальце, которое, кстати, от итальянского дизайнера. А также сделала выразительный макияж и красивую прическу легкими локонами.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был в черном смокинге, белой рубашке, жилете и галстуке-бабочке черного цвета.

Ранее прошлым днем мы рассматривали другой образ королевы Летиции, в котором она приехала на встречу с сотрудниками F.A.O (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) в резиденции посла Испании в Риме.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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