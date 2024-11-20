В черном наряде и шляпке с вуалью: Елена Зеленская на аудиенции у Папы Римского

Елена Зеленская приехала в Ватикан, чтобы поучаствовать в общей аудиенции для гостей со всего мира на площади Святого Петра. На мероприятии она сидела рядом с первыми леди Сербии, Тамарой Вучич, Литвы, Дианой Науседене и Армении, Анной Акопян.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Зеленская также побывала на аудиенции у Папы Римского Франциска в Апостольском дворце Ватикана.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

"Украина благодарна за участие Святого Престола в процессе освобождения наших военнопленных. Обесценение человеческой жизни требует усиления давления на Россию. Надеемся, авторитет Святого Престола поможет спасать больше невинных жизней, имеющих право быть в безопасности на родной земле", – сказала супруга президента.

Первая леди и понтифик поговорили о том, как освободить из российского плена всех украинцев и украинок, а также вернуть домой всех депортированных Россией украинских детей.

Первая леди передала Папе Римскому от Украины тарелку "Святой Николай" с ручной росписью.

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

"С надеждой, что мир и безопасность для украинцев наконец-то воцарятся не только в наших пожеланиях, но и в реальности", — добавила Елена.

На аудиенции первая леди предстала согласно протоколу – в черном наряде с юбкой длины мди, черных капроновых колготах и черных туфлях. Волосы она собрала сзади и дополнила прическу черной шляпкой с вуалью, а уши украсила золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

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