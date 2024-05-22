В черном наряде с белым воротником и на шпильках: Елена Зеленская выступила на конференции

Первая леди в деловом луке появилась на мероприятии в столице.

Елена Зеленская приняла участие в конференции по медицинскому партнерству в Киеве. Она поблагодарила всех, кто стал побратимом украинских медучреждений, а также пригласила приобщиться тех, кто этого еще не сделал.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Война в Украине чем-то похожа на пандемию. Потому что агрессия, физическое и ментальное разрушение не имеют границ. Обесценение человеческой жизни "инфицирует" весь мир. И именно врачи – та сила, которая может противостоять новому глобальному кризису – кризису человечности", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На конференции Зеленская предстала в черном наряде, состоявшем из юбки миди и приталенного жакета, и белой рубашке с белым воротником. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой деловой образ первая леди дополнила черными туфлями на шпильках. Она сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши жемчужными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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