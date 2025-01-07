В черном наряде с золотой пряжкой: королева Иордании Рания на деловой встрече

Рания в этом платье выглядела стильно, современно и элегантно. Королева часто носит подобные наряды-рубашки.
Королева Иордании Рания провела уже свою первую встречу 2025 года - 54-летняя женщина посетила провинцию Джераш, где встретилась с членами Ассоциации развития общин Darb Al Noor и группой молодых предпринимателей, которых она ранее поддерживала через спонсорскую схему.
Ассоциация фокусируется на расширении прав и возможностей молодежи и женщин путем поддержки их небольших проектов, а также предоставления образовательных программ для детей. Во время встречи она пообщалась с разніми предпринимателями, а снимками поделилась в своих соцсетях.
Королева Рания надела шелковое платье-рубашку длины миди с пуговицами спереди и накладными карманами, которое было от бренда Gabriela Hearst. Наряд она дополнила поясом с золотой пряжкой, золотыми украшениями, макияжем и своей любимой укладкой.
Напомним, ранее мы показывали, какой милой фотографией в преддверии Нового года поделились принцесса Раджва и кронпринц Хусейн, на которой семья была запечатлена с маленькой дочерью принцессой Иман - первой и пока единственной внучкой Рании.
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