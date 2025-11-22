- Дата публикации
В черном пальто, берете и с колосками пшеницы: Елена Зеленская с мужем-президентом почтила память жертв голодоморов в Украине
Президентская чета призвала украинцев зажечь сегодня, в 16:00, свечу памяти.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а также голодоморов 1921-1923 и 1946-1947 годов.
Президентская чета побывала на молитвенном мероприятии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
После этого Зеленские вместе с представителями военно-политического руководства и духовенства прошли шествием к Национальному музею Голодомора-геноцида.
Президентская чета возложила колосковые композиции к монументу «Горькая память детства».
Зеленские в соцсети опубликовали совместное сообщение, в котором отметили:
«Мы все знаем, как и почему миллионы наших людей погибли, заморенные голодом, миллионы не родились. И мы снова защищаемся от России, которая не изменилась и снова несет смерть. Мы должны быть едины в нашей защите так же, как мы едины в сохранении нашей национальной памяти».
Президент и первая леди призвали украинцев сегодня, в 16:00, зажечь свечи у своего окна в память обо всех детях, женщинах и мужчинах, которые погибли от искусственного голода.
«Голодомор ХХ века и уничтоженные российской ракетой дома ХХІ — части одного преступления: намерения убить, запугать, поработить целую страну и ее народ.
Все годы российского вторжения мы зажигаем свечу памяти не только о прошлом — мы зажигаем ее также, чтобы лучше видеть современность и наш путь к справедливости.
Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, мы поставим свечи в своих окнах и за те дома, где не могут этого сделать, потому что их ракетами и дронами разрушил захватчик.
Огонек памяти — в каждом из нас. И пока он горит — нас не погасить», — написала Елена Зеленская в соцсети.
В этот день Зеленские появились во всем черном. На первой леди было классическое пальто, свитер, брюки-палаццо и берет. Президент был одет в куртку, брюки и кроссовки.
