Владимир и Елена Зеленские

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а также голодоморов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Владимир и Елена Зеленские

Президентская чета побывала на молитвенном мероприятии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Владимир и Елена Зеленские

Владимир и Елена Зеленские

После этого Зеленские вместе с представителями военно-политического руководства и духовенства прошли шествием к Национальному музею Голодомора-геноцида.

Реклама

Владимир и Елена Зеленские

Президентская чета возложила колосковые композиции к монументу «Горькая память детства».

Владимир и Елена Зеленские

Зеленские в соцсети опубликовали совместное сообщение, в котором отметили:

«Мы все знаем, как и почему миллионы наших людей погибли, заморенные голодом, миллионы не родились. И мы снова защищаемся от России, которая не изменилась и снова несет смерть. Мы должны быть едины в нашей защите так же, как мы едины в сохранении нашей национальной памяти».

Президент и первая леди призвали украинцев сегодня, в 16:00, зажечь свечи у своего окна в память обо всех детях, женщинах и мужчинах, которые погибли от искусственного голода.

Реклама

Владимир и Елена Зеленские

«Голодомор ХХ века и уничтоженные российской ракетой дома ХХІ — части одного преступления: намерения убить, запугать, поработить целую страну и ее народ.

Все годы российского вторжения мы зажигаем свечу памяти не только о прошлом — мы зажигаем ее также, чтобы лучше видеть современность и наш путь к справедливости.

«Горькая память детства»

Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, мы поставим свечи в своих окнах и за те дома, где не могут этого сделать, потому что их ракетами и дронами разрушил захватчик.

Огонек памяти — в каждом из нас. И пока он горит — нас не погасить», — написала Елена Зеленская в соцсети.

Реклама

В этот день Зеленские появились во всем черном. На первой леди было классическое пальто, свитер, брюки-палаццо и берет. Президент был одет в куртку, брюки и кроссовки.

Владимир и Елена Зеленские

Напомним, вчера, 21 ноября Владимир и Елена Зеленские по случаю Дня Достоинства и Свободы почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.