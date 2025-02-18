В черном пальто и брючном костюме: Елена Зеленская на мероприятии в Турции

Супруги Зеленских приняли участие в памятном мероприятии в Анкаре.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская вместе со своей делегацией в рамках рабочего визита в Турцию приняли участие в мероприятии, на котором почтили память первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Getty Images

Там первая леди предстала в образе total black. На ней было классическое пальто, деловой брючный костюм и рубашка. Наряд она дополнила черной обувью без каблуков.

У Зеленской была аккуратная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.

Президент Украины также был одет во все черное.

Напомним, Елена Зеленская в фиолетовом костюме с платком-паше появилась на деловой встрече в ОАЭ.

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