В черном пальто и брючном костюме: Елена Зеленская на мероприятии в Турции

Супруги Зеленских приняли участие в памятном мероприятии в Анкаре.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская вместе со своей делегацией в рамках рабочего визита в Турцию приняли участие в мероприятии, на котором почтили память первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.
Там первая леди предстала в образе total black. На ней было классическое пальто, деловой брючный костюм и рубашка. Наряд она дополнила черной обувью без каблуков.
У Зеленской была аккуратная укладка, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.
Президент Украины также был одет во все черное.
Напомним, Елена Зеленская в фиолетовом костюме с платком-паше появилась на деловой встрече в ОАЭ.
Читайте также:
- У первой леди Украины день рождения: 5 самых эффектных образов Елены Зеленской
- В сером свитере с V-образным вырезом: новый образ Елены Зеленской
- В черном жакете на запах и с интересной аппликацией: Елена Зеленская посетила приемную семью в Одесской области