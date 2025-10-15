ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

В черном пальто и красивых туфлях: принцесса Беатрис в элегантном образе приехала на открытие отеля

Принцесса Беатрис снова появилась со своим мужем Эдоардо в светском обществе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис присутствовали на торжественном открытии роскошного отеля The Chancery Rosewood в Лондоне.

В этот раз принцесса Йоркская появилась на публичке в черном двубортном пальто средней длины, под которым виднелся черный топ и подол юбки, а обута была в туфли-лодочки с застежками вокруг щиколотки. Беатрис распустила волосы, надела миниатюрные серьги-колечки в уши, сделала легкий макияж.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци сделал выбор в пользу коричневого классического костюма, голубой рубашки и темного галстука, а обут был в черные кожаные туфли.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Днем ранее пара, напомним, посетили гала-вечер «Искусство желаний 2025» в отеле Chancery Rosewood в Лондоне. На мероприятие принцесса приехала в платье миди от своего любимого бренда The Vampires Wife с принтом красных роз, поясом на талии и рюшами на подоле, дополнив его атласными туфлями Tabitha Simmons и клатчем Fiona Kotur.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
138
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie