В черном пальто и красивых туфлях: принцесса Беатрис в элегантном образе приехала на открытие отеля

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Реклама

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис присутствовали на торжественном открытии роскошного отеля The Chancery Rosewood в Лондоне.

В этот раз принцесса Йоркская появилась на публичке в черном двубортном пальто средней длины, под которым виднелся черный топ и подол юбки, а обута была в туфли-лодочки с застежками вокруг щиколотки. Беатрис распустила волосы, надела миниатюрные серьги-колечки в уши, сделала легкий макияж.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци сделал выбор в пользу коричневого классического костюма, голубой рубашки и темного галстука, а обут был в черные кожаные туфли.

Реклама

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис / © Getty Images

Днем ранее пара, напомним, посетили гала-вечер «Искусство желаний 2025» в отеле Chancery Rosewood в Лондоне. На мероприятие принцесса приехала в платье миди от своего любимого бренда The Vampires Wife с принтом красных роз, поясом на талии и рюшами на подоле, дополнив его атласными туфлями Tabitha Simmons и клатчем Fiona Kotur.