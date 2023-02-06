В черном пальто и малиновом свитере: королеву Летицию с мужем Филиппом сфотографировали в аэропорту

Король Филипп VI и королева Летиция были запечатлены в аэропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас в Мадриде. Ее Величество королева была одета в черное длинное пальто с поясом на талии, брюки-дудочки со стрелками и малиновый свитер с высокой горловиной. Обута была в кожаные сапоги на устойчивых каблуках. Королева распустила волосы, сделала дневной макияж и надела миниатюрные золотые серьги в уши.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был элегантен в длинном пальто, белой рубашке и в пестром галстуке, а обут был в лаковые туфли-лоферы. О визите королевской четы пока ничего не известно - ни сколько он продлится, ни какая его программа.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе королева порадовала публику сразу несколькими выходами. В плиссированной атласной юбке белого цвета с широким черным поясом на талии от Adolfo Dominguez, которую королева сочетала с черной обтягивающей кофтой, она выглядела особенно роскошно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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