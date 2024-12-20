В черном пальто и на шпильках: фотографы запечатлели Джилл Байден с мужем и маленьким внуком

Президентские супруги в элегантных нарядах вышли из самолета.
Папарацци запечатлели, как президентские супруги Джо и Джилл Байдены шли с борта Marine One по южной лужайке в Белый дом в Вашингтоне. Вместе с ними был их 4-летний внук Бо.
Первая леди выбрала для перелета элегантный образ total black. На ней было классическое пальто, брючный костюм и шарф на шее. Наряд Джилл дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках, на которых очень уверенно шла по траве. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах.
Байден был одет в классическое черное пальто, белую рубашку, серый галстук с принтом и серые брюки в полоску, которые скомбинировал с черными туфлями.
Мальчик был одет в черный свитер, черные брюки и черные кроссовки.
Напомним, Джилл Байден в красном костюме и кедах с блестками появилась на мероприятии.
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