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В черном пальто и на шпильках: фотографы запечатлели Джилл Байден с мужем и маленьким внуком

В черном пальто и на шпильках: фотографы запечатлели Джилл Байден с мужем и маленьким внуком

В черном пальто и на шпильках: фотографы запечатлели Джилл Байден с мужем и маленьким внуком

Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

Президентские супруги в элегантных нарядах вышли из самолета.

Папарацци запечатлели, как президентские супруги Джо и Джилл Байдены шли с борта Marine One по южной лужайке в Белый дом в Вашингтоне. Вместе с ними был их 4-летний внук Бо.

Первая леди выбрала для перелета элегантный образ total black. На ней было классическое пальто, брючный костюм и шарф на шее. Наряд Джилл дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках, на которых очень уверенно шла по траве. У нее была красивая прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах.

Джо и Джилл Байдены / © Getty Images
Джо и Джилл Байдены / Фото: Getty Images

Байден был одет в классическое черное пальто, белую рубашку, серый галстук с принтом и серые брюки в полоску, которые скомбинировал с черными туфлями.

Мальчик был одет в черный свитер, черные брюки и черные кроссовки.

Напомним, Джилл Байден в красном костюме и кедах с блестками появилась на мероприятии.

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