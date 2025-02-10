В черном пальто и с белым платком: кронпринцесса Виктория с мужем почтили память жертв трагедии в Эребру

4 февраля вооруженный мужчина убил 10 человек, прежде чем направил оружие на себя в образовательном центре в Эребру, к западу от Стокгольма.

9 февраля кронпринцесса Виктория и ее супруг кронпринц Даниэль посетили торжественную мессу в церкви Ленгбро в Эребру, чтобы почтить память жертв трагедии, которая унесла жизнь людей. Супруги также возложили цветы к импровизированному мемориалу в память о жертвах стрельбы в центре образования для взрослых Campus Risbergska school в Эребру.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Будущая королева прибыла на мероприятие в лаконичном черном пальто, с белым платком на шее, а волосы собрала в низкий пучок. Ее муж был одет в пальто, костюм, светлую рубашку и галстук.

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Ранее, 7 февраля 2025 года Швеция заявила, что представит законопроект об изменении законов об оружии и ограничении доступа к полуавтоматическому оружию после самого крупного массового расстрела в стране на прошлой неделе.

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