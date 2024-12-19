В черном пальто и с красным шарфом в клетку: княгиня Шарлин в стильном луке появилась на публике с семьей

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили вчера церемонию открытия рождественской елки в Монако, а также устроили раздачу подарков. Помогали с этим делом Шарлин ее 10-летние дети – принц Жак и принцесса Габриэлла.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин облачилась в черное пальто, леггинсы и обула высокие кожаные сапоги на каблуках, а на шее у нее был красный клетчатый шарф. Княгиня сделала простою прическу и легкий дневной макияж, надела свое помолвочное кольцо, а в ушах у нее сверкали серьги-пусеты с бриллиантами.

Ее супруг Альбер был в синем пальто, серых брюках и черных туфлях.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

Сын пары – принц Жак – был в молочно-белом пальто, с кашемировым шарфом на шее, в синих джинсах и обут в бежевые кеды, а его сестра принцесса Гаюриэлла облачилась в красное праздничное пальто и лаковые балетки в тон, красном свитере с высокой горловиной и обручем в тон на голове.

Княгиня Шарлин с дочерью принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

Неделю назад принц Жак и принцесса Габриэлла отпраздновали день рождения, они близнецы и родились в один день с разницей в несколько минут. Дворец в этот день поделился милым видео именинников.

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