В черном пальто и с крокодиловым клатчем: герцогиня Софи провела время с президентом Южной Кореи

Герцогиня Эдинбургская Софи вчера провела день с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, который вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Великобританию на днях.

Герцогиня Софи и господин президент прибыли на экскурсию по Королевскому обществу в Лондоне, во второй день трехдневного государственного визита в Великобританию.

58-летняя герцогиня Эдинбургская была в длинном черном пальто с поясом на талии, в руках она несла синий клатч из кожи крокодила от Sophie Habsburg Shop, а обута была в кожаные высокие сапоги на каблуках от Reiss.

Герцогиня Эдинбургская с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем / Фото: Getty Images

Софи собрала волосы в хвост, сделала лаконичный дневной макияж, надела серьги с бирюзовыми камнями и золотую подвеску на шее. На запястье у герцогини было несколько золотых браслетов, а маникюр она сделала кораллового цвета. Выглядела Софи в этот день элегантно и достаточно скромно.

А на вечернем государственном банкете в Букингемском дворце герцогиня блистала в своем коронационном платье Suzannah London и своей аквамариновой тиаре.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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