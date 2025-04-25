В черном пальто и с маками на груди: герцогиня Софи посетила памятное мероприятие в Лондоне

Герцогиня Софи / © Getty Images

Реклама

Софи посетила утреннюю службу, посвященную жертвам австралийских и новозеландских войск в День АНЗАК, в ходе которой она почтила память погибших военнослужащих и тех, кто все еще служит.

День АНЗАК — национальный праздник Австралии и Новой Зеландии. 25 апреля 1915 года в ходе Первой мировой войны силы Антанты начали десантирование на полуострове Галлиполи. В последовавших затяжных и кровопролитных сражениях десант не смог развить наступление с захваченных плацдармов и в конце года был эвакуирован.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня была одета в черное пальто от Сhloe и шляпу, а обута в туфли Penelope Chilvers на каблуках. Софи собрала волосы в низкий хвост, надела свою любимую подвеску и серьги, а на груди у нее было пришпилено красные маки. Брошь «Красный мак» используется, как символ памяти жертв войны.

Реклама

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images