В черном пальто и с пестрым платком на шее: Джилл Байден запечатлели с мужем возле Белого дома

На выходных первая леди Джилл Байден и ее супруг президент США Джо Байден были запечатлены фотографами, когда прибыли в Белый дом.
Они провели выходные в Кэмп-Дэвид — загородной резиденция президента США, а вчера вернулись в Вашингтон.
70-летняя первая леди была в этот день одета в темное длинное пальто и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. Похожие часто любит носить герцогиня Корнуольская Камилла, жена принца Чарльза. Также на груди у Джилл был виден пестрый шарф, а на лице у дамы была защитная маска.
В этот же день вечером президентская чета посетила посетили оперный театр Кеннеди-центра в Вашингтоне, где на гала-концерте чествовали лауреатов. Там Джилл появилась в изумрудном вечернем платье с прозрачной сеткой на декольте и россыпью камней. А также у первой леди была красивая укладка.
Читайте также: