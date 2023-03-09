В черном пальто и с платком на голове: принцесса Уэльская с мужем Уильямом приехала в Мусульманский центр

Там у королевской четы состоялась встреча с членами-партнерами Комитета по чрезвычайным ситуациям (DEC) по призыву Турции и Сирии. Речь шла и землетрясениях, обрушившихся на страны.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям узнали больше о ликвидации последствий разрушительных землетрясений, а также поблагодарили гуманитарных работников за их работу и выразили поддержку Комитету по чрезвычайным ситуациям Великобритании. Мусульманский центр Хейса собрал более 29 000 долларов на кампанию помощи пострадавшим.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Королевский визит состоялся через месяц после того, как 6 февраля две страны потрясло землетрясение силой 7,8 балла, во время которых погибло 47 000 человек, пишет People.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса была в длинном черном пальто, сшитом на заказ, от британского бренда Catherine Walker & Co, а ее голову покрывал платок Élan. Под пальто на Кейт было черное платье Alexander McQueen. В руках Кейт несла маленькую черную сумку от Grace Han. Волосы ее были спрятаны под платком, а на лице был не очень выразительный макияж.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принц Уильям надел светлую рубашку, синий джемпер и изумрудный пиджак, а также был в темно-синих брюках. С принцем Уэльским не произошло такого же конфуза, как с его отцом королем Чарльзом III, когда он в мечети снял обувь и остался в одних носках.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

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