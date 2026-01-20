- Дата публикации
В черном пальто и с шарфом на шее: королева Летиция с семьей в Афинах
В Греции прошли прощальные мероприятие с принцессой Ирен Греческой — младшей сестрой королевы Софии, которая умерла 15 января в возрасте 83 лет.
После церемонии прощания, которая прошла в Афинском митрополичьем соборе 19 января, королевская семья Испании отправилась на похоронную процессию на кладбище Татой в Афинах.
Летиция появилась там в черном длинном шерстяном пальто с поясом на талии от Сosstores, на шее у нее был черный плотный шарф, обута Ее Величество была в высокие кожаные сапоги на невысоких каблуках, а в руках держала сумку Сarolina Herrera.
Летиция дополнила свой сдержанный образ жемчужными серьгами-висюльками с бриллиантами, макияжем в натуральных оттенках и собрала волосы в низкий хвост.
На самой церемонии прощания Летиция и ее дочери также появились все в черных одеяниях.