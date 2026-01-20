В черном пальто и с шарфом на шее: королева Летиция с семьей в Афинах

Король Филипп VI, королева Летиция и принц Павлос / © Getty Images

После церемонии прощания, которая прошла в ​​Афинском митрополичьем соборе 19 января, королевская семья Испании отправилась на похоронную процессию на кладбище Татой в Афинах.

Летиция появилась там в черном длинном шерстяном пальто с поясом на талии от Сosstores, на шее у нее был черный плотный шарф, обута Ее Величество была в высокие кожаные сапоги на невысоких каблуках, а в руках держала сумку Сarolina Herrera.

Летиция дополнила свой сдержанный образ жемчужными серьгами-висюльками с бриллиантами, макияжем в натуральных оттенках и собрала волосы в низкий хвост.

На самой церемонии прощания Летиция и ее дочери также появились все в черных одеяниях.