В черном пальто и с шелковым платком с принтом: Елена Зеленская на открытии памятника королеве Эллис

Елена Зеленская вместе с кронпринцем Норвегии Хоконом, кронпринцессой Метте-Марит, мэром Осло Анне Линдбо и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой приняла участие в открытии памятника королеве Эллис, жене короля Норвегии Харальда Сурового. Елизавета Ярославна, старшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого, вышла замуж за короля Харальда Сурового в 1045 году.

Снимки с мероприятия первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

«Убеждена, что памятник Эллисов поможет миру лучше узнать Украину — как страну со своей интересной и глубокой историей. Однако этот памятник не только о прошлом — он символ нашего настоящего и будущего, которым утверждаем силу наших культур, взаимную поддержку и мир», — отметила супруга президента.

На мероприятии Зеленская предстала в классическом черном пальто, черных брюках-палаццо и черной обуви. На шее у нее был шелковый платок с принтом в коричнево-бело-черных цветах.

Свой аутфит первая леди дополнила элегантной прической, нежным макияжем и золотыми лаконичными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская в темно-баклажановом костюме и блузке с драпировкой появилась на встрече с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит.