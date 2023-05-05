В черном пальто и с жемчужной брошью на груди: королева Максима на памятном мероприятии

Королевская чета присутствовала на возложении венка в День национальной памяти к Национальному монументу на площади Дам. День памяти чествует погибших во время войны и миротворческих миссий с начала Второй мировой войны.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

На Максиме было черное пальто от Natan Couture, черные колготы, замшевые туфли с кожаными носами на каблуках, а в руке - небольшая сумка на короткой ручке. Ее Величество собрала волосы в прическу и надела черный головной убор от Philip Treacy. В ее ушах были крупные жемчужные серьги, а на груди была пришпилена бриллиантовая брошка с жемчужиной.

У Максимы был насыщенный макияж глаз, а губы она накрасила темной помадой. Ее супруг король Виллем-Александр был в этот день в темно-сером костюме, под который надел белую рубашку и пестрый галстук.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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