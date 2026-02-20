В черном пальто и с жемчужной нитью на шее: королева София вернулаьс к исполнению королевских обязанностей

Королева София / © Getty Images

На этой неделе королева совершила поездку на Канарские острова , которую ей пришлось отложить из-за ухудшения здоровья принцессы, и решила остаться в Мадриде, чтобы быть рядом с ней в ее последние минуты.

Ее Величество посетила церемонию вручения «Премии гориллы 2024» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Премия вручается в знак признания ее приверженности делу сохранения биоразнообразия.

Королева София / © Getty Images

На мероприятие королева София приехала в черном пальто, к которому пришпилила брошь в виде бабочки, дополнив образ жемчужным ожерельем из двух нитей и серьгами-висюльками золотого цвета. У Софии была ее стильная укладка, которую она носит обычно, легкий макияж на лице и неизменная визитная карточка – любимый французский маникюр, отлично сочетавшийся с несколькими золотыми кольцами.

Королева София / © Getty Images

На прошлой неделе 87-летняя София, напомним, посещала посетила Бискайю, чтобы осмотреть местный продовольственный банк. Тогда она также выбрала для выхода в свет черный наряд.