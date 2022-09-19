В черном пальто и широкополой шляпе: Кэрол Миддлтон с мужем Майклом прибыли в Вестминстерское аббатство

В Вестминстерское аббатство начинают прибывать приглашенные на похороны королевы Елизаветы II.
Главы государств, монархи, члены семьи, которые не участвуют в процессии от Вестминстер-холла. Среди гостей и родители принцессы Уэльской, Кэтрин – Кэрол и Майкл Миддлтон.
Кэрол одета в длинное черное пальто, черные колготы и обута в туфли-лодочки на каблуках. На голове у нее широкополая шляпа с большим черным цветком, в руках она держит клатч и перчатки, а на шее у нее красивое ожерелье из жемчуга и агата. Майкл Миддлтон во фраке, идет позади своей супруги.
Напомним, в 12:30 по Киеву гроб королевы поместят на лафет и примерно в 12:45 его повезут к Вестминстерскому Аббатству. Король Чарльз III, принц Уильям, принц Гарри, Питер Филлипс и, возможно, другие родственники будут идти за гробом. Сопровождать его будет военный оркестр.
Далее гроб занесут в Вестминстерское Аббатство, и в 13:00 начнется служба, которая завершится через час минутой молчания по всей Великобритании.
С подробным расписанием похорон королевы Елизаветы II вы можете ознакомиться здесь.
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