В черном пальто и широкополой шляпе: Кэрол Миддлтон с мужем Майклом прибыли в Вестминстерское аббатство

Главы государств, монархи, члены семьи, которые не участвуют в процессии от Вестминстер-холла. Среди гостей и родители принцессы Уэльской, Кэтрин – Кэрол и Майкл Миддлтон.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Getty Images

Кэрол одета в длинное черное пальто, черные колготы и обута в туфли-лодочки на каблуках. На голове у нее широкополая шляпа с большим черным цветком, в руках она держит клатч и перчатки, а на шее у нее красивое ожерелье из жемчуга и агата. Майкл Миддлтон во фраке, идет позади своей супруги.

Напомним, в 12:30 по Киеву гроб королевы поместят на лафет и примерно в 12:45 его повезут к Вестминстерскому Аббатству. Король Чарльз III, принц Уильям, принц Гарри, Питер Филлипс и, возможно, другие родственники будут идти за гробом. Сопровождать его будет военный оркестр.

Кэрол и Майкл Миддлтон / Фото: Associated Press

Далее гроб занесут в Вестминстерское Аббатство, и в 13:00 начнется служба, которая завершится через час минутой молчания по всей Великобритании.

Общий вид внутри Вестминстерского аббатства перед государственными похоронами королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне, понедельник, 19 сентября 2022 года / Фото: Associated Press

С подробным расписанием похорон королевы Елизаветы II вы можете ознакомиться здесь.

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