В черном пальто и шляпе: элегантная Мелания Трамп на церковной службе перед инаугурацией

Первая леди выглядела просто сногсшибательно и элегантно.
Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне перед его второй инаугурацией. Утреннюю службу также посетили и другие члены семьи Трампа - его дети и внуки.
Первая леди в этот раз выбрала сдержанный классический наряд, который включал приталенное двубортное пальто черного цвета от Adam Lippes, а также шляпу в стиле канотье от Eric Javits.
Также на миссис Трамп были туфли ее любимой модели - на высоких шпильках. Элегантности и рэтро-эстетики луку также добавили ее высокие черные кожаные перчатки.
Образ Мелании завершили макиж и прическа-пучок. Из украшений она выбрала маленькие бриллиантовые серьги.
После службы состоится официальная часть инаугурации, на которой Дональд Трамп примет присягу и официально вступит в должность.
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