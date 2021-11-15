В черном пальто и шляпе с перьями: образ герцогини Камиллы на службе памяти

Вчера члены британской королевской семьи посетили службу памяти Remembrance Sunday service возле Кенотафа.

Мы уже показывали вам снимки с этого мероприятия, на котором особенно хочется выделить принца Уильяма и герцогиню Кэтрин. Многие обратили внимание, что именно Кэтрин стояла на месте, где обычно находится королева Елизавета II, которая не смогла присутствовать на службе из-за болей, возникших в спине.

Герцогиня Камилла, королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская, Кенотаф, 2019 год / Associated Press

Герцогини Камилла, Кэтрин и графиня Софи / Associated Press

Кроме того, каждый год в День памяти павших один из старших членов королевской семьи занимает свое место на плацу конной гвардии и принимает парад. В этом году такая честь выпала принцу Уильяму.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Также читайте Надела новую брошь и серьги: герцогиня Камилла показала новинки из ювелирной шкатулки

Но другие члены семьи тоже выглядели очень достойно. Принц Чарльз – наследник трона – и его супруга Камилла также принимали участие в мероприятии, кстати, вчера у принца Уэльского был день рождения. Камилла была в черном пальто, кожаных перчатках и черной шляпе с объемными полями, украшенной перьями. Она была в жемчужных украшениях – чокере с брошью, серьгах, а также на груди у нее кроме брошки были два маковых цветка. О том, почему члены королевской семьи носят красный мак на груди в ноябре, мы уже рассказывали вам вот в этом материале.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Читайте также:

Члены британской королевской семьи на Фестивале памяти в Королевском Альберт-холле (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку