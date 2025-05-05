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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В черном пальто и шляпе с вуалью: королева Максима на памятном мероприятии в Амстердаме

Королева Максима и король Виллем-Александр приняли участие в национальной церемонии поминовения у Национального памятника Второй мировой войны на площади Дам в Амстердаме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

В эти дни в Европе проходят памятные мероприятия в честь 80-летия со дня окончания Второй мировой войны.

Король Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на церемонии и возложили венок к Национальному монументу.

Королева облачилась в черное пальто с поясом на талии от Max Mara и миниатюрную шляпу с вуалью Philip Treacy, в руках держала маленькую сумку на короткой ручке и была обута в замшевые туфли на каблуках. Также Максима надела жемчужные серьги с россыпью бриллиантов и жемчужную брошь прикрепила к пальто. У королевы был выразительный макияж глаз и яркая помада на губах.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Ранее тем же вечером король Виллем-Александр, королева Максима и премьер-министр Дик Схооф посетили памятное собрание в церкви Де Ньиве Керк в Амстердаме.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Также датская королевская семья побывала на церковной службе в связи с 80-летием освобождения Дании в церкви Фор Фрю.

Королева Максима и король Виллем Олександр_9 / © Reuters

© Reuters

Королева Максима / © Reuters

© Reuters

Королева Максима и королева Елизавета II_3 / © Reuters

© Reuters

Королева Максима и король Виллем Александр_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Максима_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Максима и король Виллем Александр_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Максима_3 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

© Getty Images

Королева Максима_3 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Максима_1 / © Getty Images

© Getty Images

Великий Герцог Люксембургский Анри и Великая Княгиня Мария Тереза, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

© Getty Images

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