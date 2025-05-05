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В черном пальто и шляпе с вуалью: королева Максима на памятном мероприятии в Амстердаме
Королева Максима и король Виллем-Александр приняли участие в национальной церемонии поминовения у Национального памятника Второй мировой войны на площади Дам в Амстердаме.
В эти дни в Европе проходят памятные мероприятия в честь 80-летия со дня окончания Второй мировой войны.
Король Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на церемонии и возложили венок к Национальному монументу.
Королева облачилась в черное пальто с поясом на талии от Max Mara и миниатюрную шляпу с вуалью Philip Treacy, в руках держала маленькую сумку на короткой ручке и была обута в замшевые туфли на каблуках. Также Максима надела жемчужные серьги с россыпью бриллиантов и жемчужную брошь прикрепила к пальто. У королевы был выразительный макияж глаз и яркая помада на губах.
Ранее тем же вечером король Виллем-Александр, королева Максима и премьер-министр Дик Схооф посетили памятное собрание в церкви Де Ньиве Керк в Амстердаме.
Также датская королевская семья побывала на церковной службе в связи с 80-летием освобождения Дании в церкви Фор Фрю.