В черном пальто и шляпе с вуалью: королева Максима на памятном мероприятии в Амстердаме

Королева Максима / © Getty Images

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В эти дни в Европе проходят памятные мероприятия в честь 80-летия со дня окончания Второй мировой войны.

Король Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на церемонии и возложили венок к Национальному монументу.

Королева облачилась в черное пальто с поясом на талии от Max Mara и миниатюрную шляпу с вуалью Philip Treacy, в руках держала маленькую сумку на короткой ручке и была обута в замшевые туфли на каблуках. Также Максима надела жемчужные серьги с россыпью бриллиантов и жемчужную брошь прикрепила к пальто. У королевы был выразительный макияж глаз и яркая помада на губах.

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Королева Максима и король Виллем-Александр / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Ранее тем же вечером король Виллем-Александр, королева Максима и премьер-министр Дик Схооф посетили памятное собрание в церкви Де Ньиве Керк в Амстердаме.

Королева Максима / © Getty Images

Также датская королевская семья побывала на церковной службе в связи с 80-летием освобождения Дании в церкви Фор Фрю.

© Reuters © Reuters © Reuters © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images