В черном пальто и туфлях на каблуках: королева София на прощании с сыном экс-короля Италии

Сын Умберто II — последнего короля Италии, скончался 3 февраля. А прощание с ним состоялось 10 февраля в соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине.

85-летняя королева София прибыла на церемонию прощания в черном длинном пальто, плиссированной юбке и туфлях-лодочках на невысоких каблуках. В руках у королевы была небольшая кожаная сумка, волосы она уложила в свою фирменную прическу и надела серьги-висюльки и несколько колец на пальцы. Макияж на ее лице практически отсутствовал.

Королева София / Фото: Getty Images

Монархия в Италии была упразднена в мае 1946 года по решению референдума. Король Умберто II был свергнут с престола, пробыв на нем всего 34 дня. После этого все его наследники и он сам были отправлены в изгнание. Вернуться на родину они смогли лишь в 2002 году.

Сын экс-короля Италии проживал в Швейцарии, где и скончался 3 февраля 2024 года, не дожив девяти дней до своего 87-го дня рождения.

Витторио Эмануэле с супругой Мариной Дорией / Фото: Associated Press

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