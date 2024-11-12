В черном пальто и жемчужных серьгах: герцогиня Софи на памятной службе

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила еще одну поминальную службу в честь Дня перемирия в Стаффордшире.

59-летняя герцогиня Софи посетила поминальную службу в Национальном мемориальном дендрарии во время которой прочитала отрывок из стихотворения Лоуренса Биньона "За падших", а затем в 11 утра соблюла двухминутное молчание.

Софи также возложила венок к Мемориалу Вооруженных сил вместе с представителями правительства и военных.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня облачилась в этот день в шерстяное пальто на пуговицах Giorgio Armani черного цвета, к которому было пришпилено три красных мака. Она была в черных обтягивающих брюках и обула замшевые ботинки на каблуках от Prada. Также герцогиня дополнила образ лаконичной шляпой Jane Taylor London, жемчужными серьгами-висюльками с бриллиантами и тонкой цепочкой на шее. Макияж на лице Софи был максимально натуральных оттенков, а волосы собраны в низкую прическу.

(листайте фото вправо)

Днем ранее, напомним, герцогиня Софи появилась вместе с принцессой Уэльской Кейт на балконе Министерства иностранных дел. Дамы наблюдали за службой памяти возле Кенотафа в Лондоне.

Принцесса Уэльская и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

Читайте также: