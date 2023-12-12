В черном пальто и жемчужных серьгах: королева Летиция в элегантном образе приехала на встречу

Ее Величество королева Летиция присутствовала сегодня на встрече Молодежного фонда FAD в CaixaBank.

Королева сегодня выбрала для выхода не брючных костюм, а черное пальто Carolina Herrera в стиле милитари с двойными жемчужными пуговицами, в котором дебютировала на публике еще в 2019 году.

В помещении Летиция сняла пальто и можно было рассмотреть ее образ в целом. Она надела черную блузку от Sandro и белую юбку миди в складку в сочетании с кожаными туфлями-лодочками на не очень высоких каблуках и черным широким поясом на талии.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева также держала в руках черную сумку Carolina Herrera, в ее ушах были жемчужные серьги-висюльки, густые длинные волосы Летиция распустила и сделала макияж в типичных для дневного выхода оттенках бронзового и бледно-розового.

Похоже, в этот раз королева Летиция стремилась создать идеальный, элегантный черно-белый образ. Так сказать классика, актуальная в любое время года.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в испанском королевстве произошел скандал. Бывший зять Летиции обвинил ее в неверности мужу-королю Филиппу VI.

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