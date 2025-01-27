В черном пальто: король Чарльз прибыл в Польщу в День памяти жертв Холокоста

Памятные мероприятия отмечают 80-ю годовщину освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря, который был освобожден 27 января 1945 года.

Первой остановкой монарха в ​​Польше стал Еврейский общинный центр (ЕОЦ) в Кракове, где он встретился с пережившими Холокост и услышал от волонтеров и членов о поддержке, которую центр оказывает людям всех возрастов и слоев общества, пишет express.co.uk.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король также встретился с членами Клуба пожилых людей центра, который оказывает практическую поддержку и устанавливает социальные связи для пожилых членов еврейской общины Кракова, включая переживших Холокост.

В ходе своего визита он выступит с краткой речью на благотворительном еврейском мероприятии, где, по его словам, свидетельства выживших учат нас "дорожить своей свободой, бросать вызов предрассудкам и никогда не оставаться сторонними наблюдателями перед лицом насилия и ненависти".

В Польшу Чарльз прибыл без королевы Камиллы. Она на прошлой неделе посетила фонд Анны Франк и зажгла свечу в память о жертвах Холокоста.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Чарльз был в белой рубашке, черном костюме и пальто, также надел галстук в принт.

"Здесь, в Кракове, из пепла Холокоста возродилась еврейская община. И нет большего символа этого возрождения, чем Еврейский общинный центр, в котором мы собрались сегодня. В мире, пережившем Холокост, такие проекты, как этот Центр, позволяют нам вернуть веру в человечество. Они также показывают нам, что нам еще многое предстоит сделать, если мы хотим не просто помнить прошлое, но и использовать его для вдохновения и создания более доброго и сострадательного мира для будущих поколений, мира, которым мы можем по-настоящему гордиться. И это остается священной задачей для всех нас", - сказал в своей речи король.

Король Чарльз III беседует с пережившим Холокост (справа) во время своего визита в Еврейский общинный центр (ЕОЦ) Кракова / Фото: Getty Images

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