В черном пальто оверсайз и с красивой брошью: Елена Зеленская посетила Киево-Печерскую лавру

Елена Зеленская встретилась с датским кинематографистом и сценаристом, мужем премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен – Бо Тенгбергом. Первый джентльмен Дании прибыл в Киев, чтобы поучаствовать в жюри фестиваля Cinema for Victory.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они вместе посетили Киево-Печерскую лавру и Музеи исторических драгоценностей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди отметила, что Бо Тенгберг является активным участником глобальной платформы саммита первых леди и джентльменов, в частности, участвовал в третьей встрече, которая состоялась в сентябре прошлого года и была посвящена ментальному здоровью в Украине и мире.

"В специальном социологическом исследовании мы тогда выяснили, что война сказалась на ментальном здоровье жителей даже отдаленных от Украины стран. Бо Тенгберг, как и Шон Пенн, тогда был участником дискуссии, посвященной влиянию искусства на ментальное здоровье. А главным результатом саммита стало заключение 25 медицинских партнерств между украинскими и мировыми больницами. В частности, между датской ведущей детской клиникой Мэри Элизабет и Киевской областной детской больницей. Они уже обмениваются опытом и совместно помогают пациентам", – напомнила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди продемонстрировала деловой образ total black. На ней было двубортное укороченное пальто оверсайз, широкие брюки и лоферы на грубой подошве.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К лацкану пальто Елена прикрепила красивую золотую брошь. На шее у нее был черно-белый платок с принтом, который она накинула на голову, когда зашла в церковь. Аккуратная укладка с боковым пробором и золотые серьги-пусеты завершили аутфит Зеленской.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

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