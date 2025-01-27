В черном пальто с белым воротником: княгиня Шарлин с мужем посетила мессу в Монако

Княжеская чета Монако продолжает праздновать День святой Девоты.
Князь Альбер II и княгиня Шарлин посетили сегодня мессу в соборе после участия в традиционном празднике Святой Девоты в княжестве.
Шарлин появилась сегодня днем на публике в черном пальто с белым воротником и с пуговицами на карманах, дополнив наряд черными туфлями-лодочками из замши на каблуках и кожаными перчатками. Она сделала красивую укладку, выразительный макияж и надела крупные серьги с бриллиантами в уши.
Князь Альбер был в темно-синем костюме и черном пальто, белой рубашке и галстуке оттенка металлик. В этот раз они не взяли с собой детей.
Напомним, вчера Альбер и Шарлин посетили церемонию Святой Девоты, которая традиционно проходит 26 и 27 января. Святая Девота является покровительницей Княжества Монако и рода Гримальди и считается, что защищает княжество в плохие времена. На церемонии сожжения лодки с супругами появились и их десятилетние близнецы.
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