В черном пальто с меховым воротником: королева Летиция и король Филипп с визитом в Польше

Король Испании Филипп VI и королева Летиция присутствовали вчера на памятных мероприятиях в честь 80-летия освобождения немецко-фашистского концентрационного лагеря смерти Освенцим-Биркенау в Польше.
В этот день в Польше собрались многие монаршие семьи, в том числе и король Великобритании Чарльза III.
Королева Летиция приехала в черном пальто с меховым воротником, у нее на голове был тонкий обруч, а на пальце любимое кольцо Coreterno, которое она носит не снимая.
"Сегодня днем король и королева присутствовали на торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим-Биркенау (Польша), где было убито более миллиона человек.
После церемонии, которая совпала с "Международным днем ежегодного поминовения жертв Холокоста", король и королева приняли участие в церемонии зажжения свечей в память о жертвах вместе с несколькими выжившими и другими гостями на церемонии", - говорится в сообщении дворца.
Ранее мы показывали фото короля и королевы Бельгии с этого же мероприятия.
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