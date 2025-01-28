В черном пальто с меховым воротником: королева Летиция и король Филипп с визитом в Польше

Король Испании Филипп VI и королева Летиция присутствовали вчера на памятных мероприятиях в честь 80-летия освобождения немецко-фашистского концентрационного лагеря смерти Освенцим-Биркенау в Польше.

В этот день в Польше собрались многие монаршие семьи, в том числе и король Великобритании Чарльза III.

Королева Летиция приехала в черном пальто с меховым воротником, у нее на голове был тонкий обруч, а на пальце любимое кольцо Coreterno, которое она носит не снимая.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

"Сегодня днем ​​король и королева присутствовали на торжествах по случаю 80-й годовщины освобождения концентрационного лагеря смерти Освенцим-Биркенау (Польша), где было убито более миллиона человек.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

После церемонии, которая совпала с "Международным днем ​​ежегодного поминовения жертв Холокоста", король и королева приняли участие в церемонии зажжения свечей в память о жертвах вместе с несколькими выжившими и другими гостями на церемонии", - говорится в сообщении дворца.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Ранее мы показывали фото короля и королевы Бельгии с этого же мероприятия.

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