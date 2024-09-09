В черном пальто, шляпе и лодочках: королева Матильда на памятном мероприятии

В этом месте памяти находятся могилы 419 человек, убитых во время Второй мировой войны, а также могила капеллана Льежской цитадели каноника Матье Фонкена. Нацистские оккупанты использовали цитадель как центр содержания и казни патриотов и бойцов сопротивления. Во время войны там казнили 221 человека.

Ее Величество облачилась в черное пальто средней длины с поясом на талии и шляпу с лентой, она была в черных туфлях-лодочках на каблуках, с миниатюрный замшевым клатчем и в перчатке. На груди у Матильды была прикреплена брошь, а в ушах были серьги-висюльки, также королева сделала насыщенный макияж губ и сделала прическу.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на прошлой неделе королева Матильда посетила Фламандский институт моря в Остенде. В тот день она надела молочный топ, белые брюки-клеш в сочетании с кроссовками на платформе и была в синем жакете и выглядела весьма стильно.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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