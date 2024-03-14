В черном платье-бандо и в высоких сапогах: принцесса Мария-Олимпия на модном мероприятии

Принцесса Мария-Олимпия – дочь наследной принцессы Греции Мари-Шанталь – присутствовала на ужине, посвященном запуску Koibird X Maccapani SS24 в британской столице.

27-летняя принцесса была в черном платье-бандо без бретелек, с брошью в виде цветка посередине груди, к нему она подобрала высокие черные кожаные сапоги на каблуках. Белокурые волосы девушки были традиционно распущены, так как она носит короткое каре и практически никогда их не собирает, а макияж на лице был очень легким.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Принцесса часто выбирает для своих выходов в свет именно черные луки. В черном тренче Мария-Олимпия приезжала на показ Burberry посмотреть коллекцию осень-зима 2024 во время Недели моды в Лондоне.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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