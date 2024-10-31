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В черном платье и балетках: беременную принцессу Беатрис заметили в Саудовской Аравии

В черном платье и балетках: беременную принцессу Беатрис заметили в Саудовской Аравии

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис вместе со своей сестрой принцессой Евгенией совершила поездку в Саудовскую Аравию.

Беатриса посетила конференции FII. Future Investment Initiative (FII) — это глобальная платформа, объединяющая "лидеров, визионеров и новаторов со всего мира для изучения будущего глобальных инвестиций", - говорится на ее веб-сайте.

Фото Беатрис в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, сделала корреспондент Al-Monitor и опубликовала в социальных сетях.

"Принцесса Беатрис была замечена на #FII2024 . Вместе со своей сестрой Евгенией Беатрис теперь регулярно посещает саудовские экономические/инвестиционные конференции. Она стала своего рода культурным послом Великобритании на Ближнем Востоке", — написала Дженнифер Гнана в X.

36-летняя принцесса Йоркская, которая сейчас беременна вторым ребенком, была в черном платье длины миди и в черных балетках. У нее были распущены волосы. Ее сестра Евгения в кадр не попала.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, какой образ принцесса Беатрис выбрала для визита на вечеринку к Ники Хилтон.

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